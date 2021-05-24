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Giriş Tarihi: 24.5.2021 10:54 Son Güncelleme: 24.5.2021 10:55

: Çin'in regülasyonları yeni değil

HSBC: Çin'in kripto para regülasyonları yeni değil

İngiltere merkezli uluslararası banka 'nin küresel döviz araştırmaları birimi başkanı Paul Mackel, Çin'in kripto parada regülasyonları artırma adımlarının yeni bir gelişme olmadığını söyledi.

HSBC'nin küresel döviz araştırmaları birimi başkanı Paul Mackel, Çin'in kripto parada regülasyonları artırma adımlarının yeni bir gelişme olmadığını söyledi.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, Cuma günü kripto para konusunda regülasyonları sıkılaştırma kararı aldıklarını açıklamıştı. Açıklama sonrasında kripto para piyasında sert satışlar izlendi.

Mackel, "Bir süredir Çin tarafından kripto regülasyonları konusunda mesajlar geliyordu. Bu yeni bir gelişme değil, korkarım Çin yönetimi kriptolar konusunda daha ihtiyatlı bir tutuma geliyor" ifadelerini kullandı. Yönetici, Çin'in açıklamalarının Çin yönetiminin dijital yuan planı ile bir çelişki oluşturduğunu düşünmediğini de aktardı.

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HSBC: Çin'in kripto para regülasyonları yeni değil
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