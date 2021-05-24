JPMorgan: Gelişen piyasalarda tahvil pozisyonlarında son 5 yılın büyük düşüşü yaşandı

JPMorgan tarafından 200'den fazla gelişmekte olan piyasa sabit getirimi menkul kıymetini kapsayan ve 1,4 trilyon dolar büyüklüğünde varlık yöneten 221 katılımıcı ile yapılan araştırmanın Cuma günü yayınlanan sonuçlarında, "Gelişmekte olan piyasa devlet tahvillerindeki yukarı yönlü pozisyonlar son 5 yıldaki en büyük aylık azaltımın ardından Mart 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye indiler" ifadeleri kullanıldı.

Ankette yer alan yatırımcıların yarısı, gelişmekte olan piyasalarda beklenenden daha yüksek enflasyondan endişe ettiklerini ve bu nedenle düşük faiz oranlı ülkelerde pozisyonlarını azalttıklarını ifade ettiler. Katılımcıların yüzde 70'i Hindistan'daki Covid-19 salgınının kontrol altına alınamamasını finansal piyasalar için risk olarak gördüklerini de belirttiler.