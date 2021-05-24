Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Kısa süre içinde Rusya ile karşılıklı uçuşlar başlayabilir

Yaz sezonuna yaklaşılırken, Türkiye'de hazırlıklar başladı. Koronavirüs pandemisi altında gerçekleşecek olan turizm sezonunda Türkiye'de sektör çalışanları öncelikli olarak aşılanıyor.

"KARŞILIKLI UÇUŞLAR KISA SÜREDE BAŞLAYABİLİR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Tatil bölgelerindeki güvenli turizm sertifikası beklentinin de üzerinde iyi sonuçlar veriyor. Rusya ile en kısa sürede de tekrar uçuşları karşılıklı olarak yaygın bir şekilde başlatırız diye düşünüyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın açıkladığı verilere göre, turizm çalışanlarının 3'te 2'si aşılanmış durumda. Türkiye, Kovid-19 pandemisinden en çok yara alan sektörlerden biri olan turizmin bu sene verimli geçmesi için çaba gösteriyor.

Türkiye, ülkeye en fazla turist gönderen ülkelerden biri olan Rusya ile uçuşların Haziran'da açılması için diplomasi trafiğini de sürdürüyor. Bu bağlamda Rusya'dan gelecek heyet, Türkiye ile uçak seferlerini yeniden başlatma imkanlarını değerlendirmek üzere ziyarette bulunacak.