Haberler APara Haberleri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Kısa süre içinde Rusya ile karşılıklı uçuşlar başlayabilir
Giriş Tarihi: 24.5.2021 10:10 Son Güncelleme: 24.5.2021 10:10

Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Kısa süre içinde ile karşılıklı uçuşlar başlayabilir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Kısa süre içinde Rusya ile karşılıklı uçuşlar başlayabilir

Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, güvenli turizm sertifikasının beklentinin üzerinde iyi sonuçlar verdiğinin altını çizerek, ile karşılıklı uçuşların kısa sürede başlayabileceğini açıkladı.

Yaz sezonuna yaklaşılırken, Türkiye'de hazırlıklar başladı. Koronavirüs pandemisi altında gerçekleşecek olan turizm sezonunda Türkiye'de sektör çalışanları öncelikli olarak aşılanıyor.

"KARŞILIKLI UÇUŞLAR KISA SÜREDE BAŞLAYABİLİR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Tatil bölgelerindeki güvenli turizm sertifikası beklentinin de üzerinde iyi sonuçlar veriyor. Rusya ile en kısa sürede de tekrar uçuşları karşılıklı olarak yaygın bir şekilde başlatırız diye düşünüyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın açıkladığı verilere göre, turizm çalışanlarının 3'te 2'si aşılanmış durumda. Türkiye, Kovid-19 pandemisinden en çok yara alan sektörlerden biri olan turizmin bu sene verimli geçmesi için çaba gösteriyor.

Türkiye, ülkeye en fazla turist gönderen ülkelerden biri olan Rusya ile uçuşların Haziran'da açılması için diplomasi trafiğini de sürdürüyor. Bu bağlamda Rusya'dan gelecek heyet, Türkiye ile uçak seferlerini yeniden başlatma imkanlarını değerlendirmek üzere ziyarette bulunacak.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Kısa süre içinde Rusya ile karşılıklı uçuşlar başlayabilir
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