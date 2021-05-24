Philadelphia Fed Başkanı Patrick Parker: Varlık alımlarının azaltılması konusunu artık konuşmalıyız

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan'dan sonra Philadelphia Fed Başkanı Patrick Parker da Fed'in tahvil alımlarını ne zaman azaltmaya başlamasını konuşmaya, tartışmaya başlaması gerektiğini savunanlar arasına katıldı.

Washington Post'un organize ettiiği bir etkinlikte konuşan Harker, "Ben de, çok geç olmadan tahvil alımının azaltılmasını konuşmaya başlamamız gerektiğini savunanlar kampındayım" dedi.

Harker, Fed'in tahvil alımını azatmayı mortgage destekli menkul kıymet alımını azaltma çerçevesinde tartıyabileceğini de belirtti.

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