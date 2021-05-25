Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic: Kripto paraları görmezden gelemeyiz

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, kripto paraların ve dijital finansın hızlı gelişimini görmezden gelemeyeceklerini söyledi.

Kripto paraların ve stablekoinlerin ABD Doları gibi geleneksel paraların ikamesi haline gelmeye çalıştıklarına işaret eden Bostic, ancak bunlardaki oynaklıklara ve eksikliklere dikkat çekti.

Online bir etkinlikte konuşan Bostic, "Kripto paralar çok hızlı gelişiyornlar. Ancak kripto olağanüstü oynak, dalgalı bir pazar. Şu andaki karakterlerinin bir para haline gelmelerine olanak sağlayacağını düşünmüyorum. Stablekoinler para haline gelmeye yaklaşıyorlar, ancak hala yapmaları gereken çok şey var" dedi.

"ÇOK FAZLA KRİPTO PARA PROJESİ VAR"

St Louis Fed Başkanı James Bullard, yatırımcıların kripto paralara yatırım yaparken dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Yahoo Finance internet sitesine demeç veren Bullard, kripto varlıkların itibari paraların yapmaları zor işlemlerin kolaylaştırımması için kullanımlarının söz konusu olabileceğini ancak bu alanda çok fazla çeşit kripto para projesi olduğunu vurguladı.

"Etrafta 2 bir kadar kripto para projesi var, bunların çoğu da değersiz" diye konuşan Bullard, kripto varlıkk değerlerrinde finansal istikrar riski görüp görmediği sorusuna da, yatırımcıların riskleri anladıklarını hissettiği yanıtını verdi. Bullard, "İnsanların çoğunun kriptoparaların dalgalı, aşırı oynak bir alan olduğu fikrinden habersiz olmadıklarını düşünüyorum. Yatırımcılar risk alırken dikkatli olmalılar" diye konuştu.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic: Attığımız adımları Wall Street istiyor diye yapmıyoruz