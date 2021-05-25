Çin bankaları yuan için harekete geçti

Çin bankaları yuandaki yükselişi sınırlamak için yuan aldılar. Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, dolara karşı 2018 Haziran ayından bu yana en yüksek değer çıkan yuanda 6,40 seviyesinin aşılması ile büyük kamu bankaları devreye girdiler.

Habere göre, büyük ölçekli kamu bankaları yuanda hızlı yükselişi sınırlamak üzere dolar alımı yaptılar. Gün içinde 6,392 seviyelerine kadar inen USD/CNH paritesi halihazırda 6,395 seviyelerinden işlem görüyor.

YUAN NEDEN YÜKSELDİ?

Oanda tarafından hazırlanan rapora göre, yuanın dolara karşı yükselişinde merkez bankası emirlerinin geri çekilmesi etkili oldu. Yuan, Asya işlemlerinde dolara karşı önemli bir psikolojik bariyer olarak görülen 6,40'ı aşmıştı.

Sabah saatlerinde Çin Merkez Bankası'nın dolarda destek alımı yaptığı haberleri gelmişti. Ancak öğleden sonra bu emirlerin iptal olması ile zarar/kes satışlarının da piyasayı etkilediği görüldü. Gün içinde 6,392 seviyelerine kadar inen USD/CNH paritesi halihazırda 6,396 seviyelerinden işlem görüyor. Parite 2018 Haziran ayından bu yana en düşük seviyeleri test etti.