Çin, gelecek 5 yılda emtia fiyatlarının kontrolünü güçlendirecek

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), ülkenin 2021-2025 arasındaki 14. beş yıllık planda, ana emtiaların fiyat kontrolünü güçlendireceğini açıkladı.

NDRC, demir cevheri, bakır ve mısır gibi anormal fiyat dalgalanmaları yaşayan kalemleri ele alma planları yaptıklarını bildirdi. NDRC, Çin'in pirinç ve buğdayda tedariki güvemceye almak ve fiyatları dengelemek için asgari alım fiyat politika çerçevesine bağlı olacağını belirtti.

Komisyon ayrıca stoklamayı ve elektrik iletimi dağıtımında fiyat reformunu teşvik etmek için fiyat mekenizmasını benmiseyeceklerini duyurdu.