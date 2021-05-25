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Giriş Tarihi: 25.5.2021 11:22 Son Güncelleme: 25.5.2021 11:27

: Bitcon Madencilik Konseyi kurulacak

Elon Musk: Bitcon Madencilik Konseyi kurulacak

Tesla'nın ile araç satışını askıya alan , dün Kuzey Amerika'daki Bitcoin madencileri ile bir araya geldi. Musk, Kuzey Amerikalı Bitcoin madencileri ile konuştuğunu ifade ederek, "Madenciler, enerji kullanımında şeffaflığın desteklenmesi ve dünya genelinde sürdürülebilirlik girişimlerinin hızlandırılması için Bitcoin Madencilik Konseyi kurulmasında anlaştılar" dedi.

Bitcoin madenciliği için çok fazla fosil yakıt eleştirisi getiren, Tesla'nın Bitcoin ile araç satışını askıya alan Elon Musk, dün Kuzey Amerika'daki Bitcoin madencileri ile bir araya geldi.

MicroStrategy CEO'sunun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Bitcoin madencileri ile cari ve planlanan yenilenebilir enerji konularını ele aldı. Bitcoin madencilerinin yenilenebilir enerji kullanımı konusunda anlaşmalarının "umut verici" olduğunu belirten Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Kuzey Amerikalı Bitcoin madencileri ile konuştum. Cari ve planlanan yenilenebilir enerji kullanımlarını yayınlamayı taahhüt ettiler. Madenciler, enerji kullanımında şeffaflığın desteklenmesi ve dünya genelinde sürdürülebilirlik girişimlerinin hızlandırılması için Bitcoin Madencilik Konseyi kurulmasında anlaştılar" ifadelerini kullandı.

Musk'ın Kuzey Amerikalı Bitcoin madencileri ile görüşmesi kriptoparalara güçlü talep getirdi. Bitcoin fiyatı 39966,68 dolar seviyesine, Ethereum fiyatı 2754,95 dolara kadar toparlandı.

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Elon Musk: Bitcon Madencilik Konseyi kurulacak
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