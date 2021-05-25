Elon Musk: Bitcon Madencilik Konseyi kurulacak

Bitcoin madenciliği için çok fazla fosil yakıt eleştirisi getiren, Tesla'nın Bitcoin ile araç satışını askıya alan Elon Musk, dün Kuzey Amerika'daki Bitcoin madencileri ile bir araya geldi.

MicroStrategy CEO'sunun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Bitcoin madencileri ile cari ve planlanan yenilenebilir enerji konularını ele aldı. Bitcoin madencilerinin yenilenebilir enerji kullanımı konusunda anlaşmalarının "umut verici" olduğunu belirten Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Kuzey Amerikalı Bitcoin madencileri ile konuştum. Cari ve planlanan yenilenebilir enerji kullanımlarını yayınlamayı taahhüt ettiler. Madenciler, enerji kullanımında şeffaflığın desteklenmesi ve dünya genelinde sürdürülebilirlik girişimlerinin hızlandırılması için Bitcoin Madencilik Konseyi kurulmasında anlaştılar" ifadelerini kullandı.

Musk'ın Kuzey Amerikalı Bitcoin madencileri ile görüşmesi kriptoparalara güçlü talep getirdi. Bitcoin fiyatı 39966,68 dolar seviyesine, Ethereum fiyatı 2754,95 dolara kadar toparlandı.