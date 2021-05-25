Fed bilançosu 2022 sonunda 9 trilyon dolara ulaşabilir

New York Fed'in yıllık raporu çerçevesinde yayınlanan projeksiyonlara göre, eğer vadesi gelen varlıklardan ana para dönüşleri yeniden yatırıma yönlendirilmeye devam edilir ise Fed portföyü 2025'e kadar sabit kalabilecek.

Yapılan projeksiyonlar Fed'in aylık 120 milyar dolar büyüklüğündeki Hazine kağıdı ve mortgage destekli menkul kıymet alımını 2021 yılı sonuna kadar devam ettireceğini, bu alımların 2022 sonuna kadar yavaş şekilde sıfıra düşeceği öngörülerini temel aldı.

Fed'in portföy büyüklüğü geçtiğimiz hafta 8 trilyon doların hemen altında gerçekleşti. 2020 yılı başında protföy büyüklüğü 4,1 trilyon dolar civarındaydı.