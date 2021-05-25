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Giriş Tarihi: 25.5.2021 11:19

bilançosu 2022 sonunda 9 trilyon dolara ulaşabilir

Fed bilançosu 2022 sonunda 9 trilyon dolara ulaşabilir

New York tarafından dün yayınlanan projeksiyona göre Fed'in devam eden varlık alımları bankanın portföy büyüklüğünün 2022 sonunda 9 trilyon dolar seviyesine ulaşmasına yol açabilir.

New York Fed'in yıllık raporu çerçevesinde yayınlanan projeksiyonlara göre, eğer vadesi gelen varlıklardan ana para dönüşleri yeniden yatırıma yönlendirilmeye devam edilir ise Fed portföyü 2025'e kadar sabit kalabilecek.

Yapılan projeksiyonlar Fed'in aylık 120 milyar dolar büyüklüğündeki Hazine kağıdı ve mortgage destekli menkul kıymet alımını 2021 yılı sonuna kadar devam ettireceğini, bu alımların 2022 sonuna kadar yavaş şekilde sıfıra düşeceği öngörülerini temel aldı.

Fed'in portföy büyüklüğü geçtiğimiz hafta 8 trilyon doların hemen altında gerçekleşti. 2020 yılı başında protföy büyüklüğü 4,1 trilyon dolar civarındaydı.

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Fed bilançosu 2022 sonunda 9 trilyon dolara ulaşabilir
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