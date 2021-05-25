İran beklentisinin azalmasıyla petrol fiyatları yükseldi

Petrol fiyatları, yatırımcıların İran'ın petrol piyasalarına erken döneceğine ilişkin beklentilerinin azalmasıyla, Brent petrolün varil fiyatı spot piyasalarda 68 doların üzerine tırmandı.

Brent petrolün varili 68,43 dolar

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamasının yatırımcıları yatıştırmasıyla risk iştahının güçlenmesinin etkisiyle hafif geri çekilen altın fiyatları ise yatay hareket ediyor.



Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;



- Brent petrol yüzde 0.10 artışla 68.44 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.08 artışla 66.03 dolar,

- altın yüzde 0.18 düşüşle 1,877.66 dolar,

- gümüş yüzde 0.69 düşüşle 27.58 dolar,

- bakır yüzde 0.83 artışla 9,983.00 dolar,

- platin yüzde 0.01 artışla 1,179.23 dolar,

- paladyum yüzde 0.46 artışla 2,748.33 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada, gram altın 507 lira, çeyrek altın 833 lira, Cumhuriyet altını da 3,322 liradan satıldı.



Ahlatcı Yatırım'ın günlük bülteninde, dünya'nın önde gelen yatırım bankasının (Goldman Sachs) Brent petrolün varil fiyatının 80 dolara çıkmasını beklediğine işaret edilerek, şöyle denildi:



"İran ve ABD görüşmeleri devam ederken İran Cumhurbaşkanı Çin Devlet başkanı ile petrol ihracatı ile ilgili görüşme gerçekleştirdi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bir önceki haftaya göre 4 artarak toplamda 356'ya yükseldi. Son bir yıldaki artış 119'u buldu. Teknik açıdan bakılacak olursa, yatay hareketine devam etmesi beklenilen Brent Petrol'de 68.90 ve 69.30 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 68.10 ve 67.80 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor."

Bültende, altın fiyatlarına ilişkin de şöyle denildi:

"Dolar endeksinde görülen geri çekilmenin devam etmesi değerli metal için olumlu seyri devam ettiriyor. Enflasyon beklentilerinin artmasıyla birlikte seyrini kuvvetlendiren altın için Fed yetkilisi Brainard'ın enflasyon ile ilgili önlemler alınabileceği sinyali dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

"Ons altında görülen yukarı yönlü hareket dolar endeksinde görülen gevşeme ile devam ediyor. Perşembe günü açıklanacak olan ABD büyüme verisi ons altın üzerinde fiyat oynaklığına neden olabilir. Döviz kurunda görülen yatak hareket gram altındaki yükselişi baskılamaya devam ediyor."