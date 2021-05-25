St. Louis Fed Başkanı James Bullard: Varlık alımlarını azaltmayı tartışmak için hala erken

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in varlık alım programını azaltmayı tartışmaya başlaması yönündeki karşı çıkışı bir kez daha ortaya koydu.

Bullard, aralarında varlık alım hızının da olduğu para politikası kararlarında bir değişikliği konuşmaya başlamak için çok erken olduğunu ifade ederek, "FOMC'nin bu konulara kafa yormaya başlaması için önce krizden çıkmalıyız" dedi.

Konuşmasında enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl hedefin üzerine gidebileceğine de işaret eden Bullard, enflasyon baskılarının er ya da geç hafifleyeceğini düşündüğünü de söyledi.

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