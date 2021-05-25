Ünlü ekonomist Nouriel Roubini: Kripto paralar daha çok bir balona benziyor

New York Üniversitesi'nde ders veren ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Goldman Sachs'ın "Top of Mind" yayınına verdiği demeçte, Bitcoin ve diğer kripto paraları enflasyona karşı korumada diğer enstrümanlara alternatif olduğu fikirlerine karşı çıktdı.

"BUNLAR DAHA ÇOK BİR BALONA BENZİYOR"

Demecinde, kriptoların bir çeşit para veya finansal varlık oldukları görüşlerini reddeden Roubini, "Bunlar daha çok bir balona benziyor" ifadelerini kullandı. Kripto paraların bir gelir veya menfaat sağlamadıklarına işaret eden Roubini, kripto paraların temel bir değeri ulaşmalarının yolu olmadığını savundu ve "Kriptolar herhangi bir varlık tamınını karşılamıyorlar" dedi.

Kripto paraların fiyatlarında son birkaç yıldır yaşanan keskin artışı bir piyasa balonu olarak ifade eden Roubini, "Balon, fiyatlar temel değerden uzaklaştığında oluşur. Ancak biz bu kriptoparaların temel değerlerini belirleyemedik ve fiyatları dramatik şekilde yükseldi. Bana bir balon gibi geliyorlar" diye konuştu.

Bitcoin ve kripto paralar ‘Ayı piyasası’na mı girdi?