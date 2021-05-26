Haberler APara Haberleri Asya borsaları Güney Kore hariç alıcılı seyretti
Giriş Tarihi: 26.5.2021 11:21 Son Güncelleme: 26.5.2021 11:22

borsaları hariç alıcılı seyretti

AA
Asya borsaları Güney Kore hariç alıcılı seyretti

borsalarında, hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle küresel pay piyasalarının yön arayışında olduğunu ifade etti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,34 artarak 3.593 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,09 düşüşle 3.168 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,31 değer kazancıyla 28.642 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,10 artışla 108,87 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,80 artışla 51,040 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,73 yükselişle 29.159 seviyelerinde bulunuyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Asya borsaları Güney Kore hariç alıcılı seyretti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA