Asya borsaları Güney Kore hariç alıcılı seyretti

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle küresel pay piyasalarının yön arayışında olduğunu ifade etti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,34 artarak 3.593 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,09 düşüşle 3.168 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,31 değer kazancıyla 28.642 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,10 artışla 108,87 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,80 artışla 51,040 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,73 yükselişle 29.159 seviyelerinde bulunuyor.