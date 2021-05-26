BoE Para Politikası Komitesi üyesi Silvana Tenreyro: Fed faiz oranlarında keskin bir artışa gitmeye ihtiyaç duymayacak

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Silvana Tenreyro, global finansal şartların büyümeyi desteklemeye devam etmesini bekmediğini söyledi.

Tenreyro, Fed'in faiz oranlarını keskin şekilde artırmaya ihtiyaç duymayacağını da savundu. "Finansal şartları birkaç yıl için daha oldukça destekleyici kalmaya devam etmesini bekliyorum. Fed, yakın zamanda faizleri artırmamaya kararlı ve fiyatlardaki geçici artışlara yanıt vermeyecek" diye konuşan Tenreyro, "Faiz oranlarının yukarı gitmesini beklemiyorum" dedi.

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