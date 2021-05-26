ECB Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta: ECB Haziran'da varlık alımını azaltma yönünde bir karar almamalı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, ECB'nin 19 Haziran'da yapacağı Yönetim Konseyi toplantısında varlımk alım hızını azaltma yönünde bir karar almaması gerektiğini savundu.

Nikkei gazetesine konuşan Panette, Euro Bölgesi ekonomik toparlanmasında hala erken bir evrede olunduğunu ve enflasyonun çok düşük seyrettemeye devam ettiğini belirterek, varlık alımını azaltmak için çok erken olduğunu vurguladı.

Panetta, "Bugün gördüğümüz şartlar, acil varlık alımının hızının azaltılması yönünde bir adımı haklı göstermiyor ve PEPP'in kademeli olarak azaltılmasını konuşmak için çok erken" dedi.

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