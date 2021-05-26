Ons altın fiyatları kritik psikolojik direnci kırdı

ABD'de tüketici güven endeksinin düştüğünü gösteren veri sonrası yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesinin etkisiyle altının ons fiyatı 8 Ocak'tan bu yana ilk kez 1,900 doları aşarak 1,907 dolara kadar yükseldikten sonra 1,900 doların üzerinde tutundu.





Petrol fiyatları ise, İran'ın petrol arzının yeniden başlayarak piyasada arz fazlasına neden olacağı endişelerine karşın, ABD yakıt talebinin güçleneceği beklentisinden destek bularak yatay hareket etti.



Buna karşılık, yatırımcıların İran'ın petrol piyasalarına erken döneceğine ilişkin beklentilerinin azalmasıyla, yükselen Brent petrolün varil fiyatı hafif geriledi.



Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;



- Brent petrol yüzde 0.10 artışla 68.52 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.09 artışla 66.01 dolar,

- altın yüzde 0.24 artışla 1,904.67 dolar,

- gümüş yüzde 0.30 artışla 28.08 dolar,

- bakır yüzde 0.48 düşüşle 9,935.00 dolar,

- platin yüzde 1.02 artışla 1,208.01 dolar,

- paladyum yüzde 1.18 artışla 2,803.53 dolar düzeyindeydi.



İç piyasada, gram altın 516 liraya, çeyrek altın 847 liraya, Cumhuriyet altını da 3,374 liraya yükseldi.



Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, ons altının dün 1900 sınırına doğru yükselip ve günü düzeyin biraz altında kapattığına işaret edilerek, şöyle denildi:



"Bugün, sabah saatlerinden bu yana 1900 dolar üzerinde tepkilerine başlamış durumda. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1.60 altına doğru geri çekilmesi ve dolar endeksindeki zayıf görünüm, altının bu hareketini destekliyor.



"Özellikle bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin enflasyon endişelerini dindirici açıklamaları, tahvil faizinin gevşemesini sağladı.

"Bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmazken, Fed üyelerinin konuşmaları gündemde olabilir. Ayrıca, tahvil faizinin seyri de ons altın açısından takip edilmeli."



Bültende petrol fiyatlarına ilişkin olarak da şu değerlendirme yapıldı:



"Brent petrol 68 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Son iki gündür Brent petrolde yatay bir görünüm izleniyor.

"Yukarı yönlü tepkilerinde çok güçlü olamıyor. Açıklanan API haftalık stoklarında sınırlı bir azalma kaydedilirken, petrol fiyatları açısından bir etki yaratmadığını söyleyebiliriz.



"Viyana'da İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin dönüşünün ele alındığı görüşmeler sürüyor ve bir karar çıkması için çabaların artırıldığı belirtiliyor.



"İran'dan gelecek fazla üretim zaman zaman petrolü baskılamasına karşın yabancı kurumlar yazın talebin toparlanacağını dolayısıyla bunu dengeleyeceğini belirterek, petrol fiyatlarının yükseleceği öngörüsünü korumaya devam ediyorlar."