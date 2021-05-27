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Giriş Tarihi: 27.5.2021 11:33

: Kripto varlıkların gelişimini takip ediyoruz

BlackRock: Kripto varlıkların gelişimini takip ediyoruz

, gibi kripto paraların konjonktür karşıtı faydalar sunup sunamayacakları üzerinde çalışıyor. BlackRock CEO'su Larry Fink, "Kripto varlıkların gelişimini takip ediyoruz" dedi.

BlackRock CEO'su Larry Fink, Bitcoin gibi kripto paraların konjonktür karşıtı faydalar sunabilecek varlık sınıfı olup olmadıklarını belirlemek için çalışma yaptıklarını duyurdu.

Şirket'in yıllık toplantısında hissedarların BlackRock'ın Bitcoin'e yatırım yapıp yapmayacağı sorularına yanıt veren Fink, "Kripto varlıkların gelişimini takip ediyoruz. Kripto varlıkların ne anlama geldikleri, altyapıları ve düzenleyici ortam üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Fink, kripto paraların altına benzer bir varlık sınıfı olarak uzun vadeli yatırımda bir rol oynama potansileline sahip olabileceklerini belirtirken, "Şu an için kripto paraların sadece spekülatif bir trade aracı olup olmadıklarını belirlemek için çok erken" diye konuştu.

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BlackRock: Kripto varlıkların gelişimini takip ediyoruz
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