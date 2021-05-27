BlackRock: Kripto varlıkların gelişimini takip ediyoruz

BlackRock CEO'su Larry Fink, Bitcoin gibi kripto paraların konjonktür karşıtı faydalar sunabilecek varlık sınıfı olup olmadıklarını belirlemek için çalışma yaptıklarını duyurdu.

Şirket'in yıllık toplantısında hissedarların BlackRock'ın Bitcoin'e yatırım yapıp yapmayacağı sorularına yanıt veren Fink, "Kripto varlıkların gelişimini takip ediyoruz. Kripto varlıkların ne anlama geldikleri, altyapıları ve düzenleyici ortam üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Fink, kripto paraların altına benzer bir varlık sınıfı olarak uzun vadeli yatırımda bir rol oynama potansileline sahip olabileceklerini belirtirken, "Şu an için kripto paraların sadece spekülatif bir trade aracı olup olmadıklarını belirlemek için çok erken" diye konuştu.