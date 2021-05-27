Fitch: Euro Bölgesi borç azaltma planının merkezinde büyüme var

Fitch tarafından hazırlanan raporda, Euro Bölgesi şirketlerinin borçlarını azaltma planlarının merkezinde büyüme olduğuna dikkat çekildi.

Kuruluşun değerlendirmesinde 2022 yılı ve sonrasında beklenen ekonomik toparlanmanın Euro Bölgesi'nin mali ölçütlerini gelir artışı yoluyla düzeltmesinin öngörüldüğü hatırlatıldı.

Fitch öte yandan AB içinde bu yıl ve gelecek yıl önemli bir yapısal ayarlama beklenmese de halen borçların azaltılması açısından mali konsolidasyonu önemli görmeye devam ettiklerini aktardı.