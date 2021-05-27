Yabancılar 51 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Mayıs ile biten haftada net 51 milyon dolarlık hisse senedi, 174,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 19,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 12 Mayıs itibarıyla 22 milyar 386,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 21 Mayıs'ta 22 milyar 366,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 591 dolardan 7 milyar 707,8 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da 271,6 milyon dolardan 291,3 milyon dolara yükseldi.