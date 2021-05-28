BoJ Başkanı Kuroda: Bitcoin spekülatif bir varlık ve riskli

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Harihuko Kuroda, bankanın gevşek para politikasına Covid-19 sonrası dönemde de devam edeceğini söyledi.

Düşük enflasyon dönemini alt etmenin uzun zaman aldığını ifade eden Kuroda, "Küresel para politikalarında ayrışma konusunda bir sorun görmüyorum. Japon şirketlerin fonlama sorunları halen ciddi" dedi.

Bankanın borsa yatır fonu alımlarının halen piyasa için ihtiyaç olduğunu da aktaran Başkan, "Bu alımlar devam edecek. Sonlandırılması ya da alınmış varlıkların satışı gündemde değil" şeklinde konuştu.

Kuroda, kripto paraya yönelik sorunlara ise "Bitcoin spekülatif bir varlık ve riskli" derken stabil coinlerin ise ödemeler alanında kolaylaştırma sağlayabileceklerini belirtti.