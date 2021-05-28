Haberler APara Haberleri ECB üyesi Isabel Schnabel: Tahvil getirilerinde yükseliş iyileşen temel göstergelerin yansıması
Giriş Tarihi: 28.5.2021 09:53

üyesi : Tahvil getirilerinde yükseliş iyileşen temel göstergelerin yansıması

ECB üyesi Isabel Schnabel: Tahvil getirilerinde yükseliş iyileşen temel göstergelerin yansıması

) Yönetim Kurulu üyesi , ekonomisinin bir dönüm noktasına geldiğini ve borçlanma maliyetlerinde son dönemde yaşanan artışın iyileşen temel göstergeleri yansıttığını ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi ekonomisinin bir dönüm noktasına geldiğini ve borçlanma maliyetlerinde son dönemde yaşanan artışın iyileşen temel göstergeleri yansıttığını bildirdi.

ECB'nin piyasa operasyonlarında sorumlu isim olan Schnabel, finansal şartların olumlu olmaya devam etmesini beklediğini ifade ederken, "Artan getiriler toparlanmada gelinen dönüm noktasında doğal bir gelişme. Bu bizim beklediğimiz ve görmek istediğimiz bir şeydi" diye konuştu.

Schnabel konuşmasında reel, enflasyondan arındırılmış faizlerin genel olarak durağan olduğunu da vurgularken, ECB politikasının PEPP sonrasında bile gevşek olmayı sürdüreceğini ifade etti.

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ECB üyesi Isabel Schnabel: Tahvil getirilerinde yükseliş iyileşen temel göstergelerin yansıması
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