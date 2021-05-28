ECB üyesi Isabel Schnabel: Tahvil getirilerinde yükseliş iyileşen temel göstergelerin yansıması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi ekonomisinin bir dönüm noktasına geldiğini ve borçlanma maliyetlerinde son dönemde yaşanan artışın iyileşen temel göstergeleri yansıttığını bildirdi.

ECB'nin piyasa operasyonlarında sorumlu isim olan Schnabel, finansal şartların olumlu olmaya devam etmesini beklediğini ifade ederken, "Artan getiriler toparlanmada gelinen dönüm noktasında doğal bir gelişme. Bu bizim beklediğimiz ve görmek istediğimiz bir şeydi" diye konuştu.

Schnabel konuşmasında reel, enflasyondan arındırılmış faizlerin genel olarak durağan olduğunu da vurgularken, ECB politikasının PEPP sonrasında bile gevşek olmayı sürdüreceğini ifade etti.