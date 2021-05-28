Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: En temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Elvan önümüzdeki dönemin temel belirleyicilerinin Covid-19 salgınının seyri ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin olduğunu belirterek, "Şu anda en önemli önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması" diye konuştu.

Bakan Elvan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bankacılık sektörümüz son 20 yıldır ülkenin kalkınmasında kritik pozisyon üstleniyor. Pandemi dolayısıyla oldukça zorlu bir 2020 yılını geride bıraktık. Bu zorlu dönemde maalesef küresel sinerji kayboldu. Toparlanmanın hızı bölgeler arasında farklılaşmış durumda. Emtia ve enerji fiyatları yükseliş eğiliminde. Küresel tedarik zincirleri yeniden şekilleniyor.

"SANAYİMİZİ VE İŞGÜCÜ PİYASALARINI AYAKTA TUTMAYA YÖNELİK ADIMLAR ATTIK"

Önümüzdeki dönemin temel gelişmeleri salgının seyri ve aşılama olacak. Ekonomi yönetimi olarak yeni döneme en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Türkiye salgında başarılı bir yönetim gösterdi. Sanayimizi ve işgücü piyasalarını ayakta tutmaya yönelik adımlar attık.

"EN TEMEL ÖNCELİĞİMİZ FİYAT İSTİKRARININ SAĞLANMASI"

Merkezi bütçeden 79 milyar TL'lik destek sağladık. Bu tutarın yılsonunda 109 milyar TL olması öngörülüyor. Pandemi nedeniyle gerekli her türlü harcamayı yapmakta kararlıyız. En temel önceliklerimizin fiyat istikrarının sağlanması, cari açığın kontrol altına alınması ve işgücü piyasasının canlanmasıdır.

Öncü göstergeler bu yıl ilk çeyrek için büyümede yüzde 6'ya işaret ediyor. Enflasyonla mücadelede maliye politikası, para politikasını destekleyecek. İhtiyaç olursa finansta makroihtiyati tedbirler alırız. Hanehalkının dolarizasyon eğiliminin bir miktar gevşediğini görüyoruz. Mart ayında açıkladığımız reform paketi önümüzdeki dönemin temel çıpası olacak. İstanbul Finans Merkezi kanun teklifini TBMM'ye sunmayı hedefliyoruz.

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