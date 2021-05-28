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Giriş Tarihi: 28.5.2021 14:33

Kripto paralar yakın zamanda 'da yasallaşabilir

Kripto paralar yakın zamanda Hindistan'da yasallaşabilir
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'ın en büyük bankalarından HDFC, yayımladığı raporda kripto paraların yakın zamanda ülkede yasallaşacağını savundu.

Hindistan'ın en büyük bankalarından biri konumunda bulunan HDFC tarafından hazırlanan raporda, ülkede kripto paraların yakın zaman içinde yasal statü kazanmasının beklendiği belirtildi.

Kuruluş tarafından hazırlanan değerlendirmede, "Hindistan'da yakın zaman içinde yatıımcıların kripto paralara yasal erişim hakkı olmasını bekliyoruz" denildi. Raporda, kripto varlıkların diğer varlık yatırımlarında hedge imkanı sunabileceği yorumu da yapıldı.

"Dijital varlıkların tek olumsuz yanı çok volatil olmaları" denildi. Merkez bankalarının da kripto para çıkarmayı değerlendirdikleri ortamda bu alanın yakından izlenmesi gerektiğini ifade eden banka, "Kripto paralar da altın gibi bir varlık sınıfı haline gelebilir" belirlemesinde bulundu.

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Kripto paralar yakın zamanda Hindistan'da yasallaşabilir
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