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Giriş Tarihi: 29.5.2021 10:20

'de BHP'nin bakır madenlerinde grev devam ediyor

Şili'de BHP'nin bakır madenlerinde grev devam ediyor

'de BHP'ye ait Escondida ve Spence bakır madenlerinde çalışan işçilerin grevi ikinci gününe girdi. Sendika, şirketin grev kırıcı işçi kullanmasına karşı olduğunu açıkladı.

Şili'de BHP'ye ait Escondida ve Spence bakır madenlerinde çalışan işçilerin grevi ikinci gününe girdi. Sendika, şirketin grev kırıcı işçi kullanmasına karşı olduğunu açıkladı.

Sendika sözcüsü Robert Robles yaptığı açıklamada üyelerinin Santiago'da gösteriye devam edeceğini belirterek, Şili'nin kuzeyindeki madenlerde şirketin yedek içşi çalıştıdığına işaret ederek "Çalışma Müdürlüğü'ne grev hakkı ihlal ve sendika karşıtı uygulamalar nedeniyle şikay ettik" dedi. BHP ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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Şili'de BHP'nin bakır madenlerinde grev devam ediyor
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