ANZ yıl sonu petrol fiyatları beklentisini teyit etti

ANZ, Brent petrol için yıl sonu 75 dolar beklentisini sürdürüyor. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda artan aşılamaların önümüzdeki dönemde ABD'de ve Avrupa'da mobiliteyi artırmasının beklendiği belirtildi.

Yılın 3. çeyrek döneminde petrol piyasasında talebin arzdan 650 bin varil fazla olacağını öngören ANZ, son çeyrek için ise bu rakamın 950 bin varile çıkacağını tahmin etti.

OPEC+'ın bugün ve yarın yapılacak toplantısında Temmuz ayı için kademeli 840 bin varil üretim artışını onaylamasını beklediğini de aktaran kuruluş, yıl sonu için 75 dolar olan Brent petrol fiyat tahminini teyit etti.