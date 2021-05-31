Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ilk çeyrek verisini değerlendirdi: Dengeli ve sağlıklı büyüyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) birinci çeyrek büyüme verisini açıkladı. Buna göre Türkiye, 2021 yılının birinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 7 büyüme kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 6.6 büyüme gerçekleşeceği yönündeydi. Böylece dünyanın en büyük 20 ekonomisi olan G-20 ülkeleri arasında açıklanan birinci çeyrek rakamlarına göre Türkiye, yine Çin'in ardından en hızlı büyüme kaydeden ülke oldu.

Türkiye ekonomisi güçlü büyümeye devam ediyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, beklentilerin üzerinde açıklanan 2021 yılı ilk çeyrek büyüme verisini değerlendirdi. Bakan Elvan, "İlk çeyrekteki %7'lik büyümenin %56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi. İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacağız. Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz" dedi.