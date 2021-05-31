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Giriş Tarihi: 31.5.2021 09:12

CEO'su Pat Gelsinger: Çip krizi birkaç yıl sürebilir

Intel CEO'su Pat Gelsinger: Çip krizi birkaç yıl sürebilir

ABD Kaliforniya, Santa Clara'daki Silikon Vadisi merkezli, dünyanın önde gelen yarı iletken chip üreticilerinden 'in CEO'su Pat Gelsinger, dünya genelindeki yarı iletken kıtlığının, üretim sorunlarının çözümüne kadar, birkaç yıl daha sürebileceğine dikkat çekti.

Intel CEO'su Pat Gelsinger, chip kıtlığının, pandemiye bağlı olarak büyük bir kitlenin evinden çalışmaya başlamasına bağlı olarak ortaya çıktığına dikkat çekti.

Tayvan'daki Computex Fuarı kapsamında düzenlenen online bir oturumda konuşan Gelsinger, endüstrinin bir yandan kısa vadeli kıtlığı gidermek için adımlar atarken, sektörde genel üretim kapasitesi, işlem tabakaları ve yarı iletken elemanlar eksikliğini giderilmesinin ise birkaç yıl alabileceğini vurguladı.

Bu arada, Logitech CEO'su Bracken Darrell geçen hafta yaptığı açıklamada, kıtlığın üç-altı ay daha sürebileceğine işaret etti, buna karşın, chip üreticisi şirketinin hem teknolojiyi hem de otomobil endüstrisini etkileyen sorunu çözmekte pek zorluk çekmediğini belirtti.
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Intel CEO'su Pat Gelsinger: Çip krizi birkaç yıl sürebilir
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