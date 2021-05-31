Küresel piyasalar, yeni haftada yoğun veri gündemine odaklandı

Enflasyon endişeleri ve para politikalarına yönelik belirsizlikler gündemin odağındaki yerini korurken, geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin iyimserliğin devam etmesi ve emtia fiyatlarının görece sakin seyretmesiyle piyasalarda genel olarak pozitif bir seyir izlendi.

Bu hafta cuma günü yayımlanacak ABD'nin istihdam raporu ve perşembe günü dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ekonomideki toparlanmanın gücüne ilişkin vereceği sinyaller yatırımcıların odağında yer alacak.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan verilere göre, kişisel gelirler nisanda aylık yüzde 13,1 azalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,5 arttı. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, nisanda yıllık yüzde 3,1 artarak 1990'lardan bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi.

Öte yandan, Beyaz Saray, 1 Ekim'de başlayacak 2022 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren ilk kapsamlı bütçe teklifinin detaylarını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın 6 trilyon dolarlık rekor bütçe teklifinde altyapı, sağlık ve eğitim gibi harcamalara yönelik finansmanın artırılması planlanıyor.

Bu gelişmelerle New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,19, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

Avrupa borsalarında da cuma günü yükseliş eğiliminin korunduğu görüldü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,45 yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise geçen hafta 8 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 1,2268'e çıkmasının ardından kazançlarını kısmen geri verdi ve haftayı 1,2195'ten tamamladı.

Bugün Asya'da açıklanan verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi nisanda yüzde 2,5 artsa da beklentilerin altında kalırken, Çin'de imalat sanayi PMI hafif gerileyerek 51,0'e indi. Verilerin ardından Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,50 değer kazanarak günü 1.422,06 puandan tamamladı. Cuma günü 8,6165 ile zirvesini görmesinin ardından günlük bazda yüzde 0,7 artışla 8,5577'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,5720 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD ve İngiltere'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını anımsatarak, veri gündeminde yurt içinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ve Almanya'da enflasyonun öne çıktığını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, yükseliş eğiliminin ivme kazanabilmesi için 1.440 direnci üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini söyledi.

AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin 1. çeyrekte yüzde 6,4 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2021 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, 2020'nin genelinde yüzde 1,8 büyürken, 4. çeyrekte GSYH yüzde 5,9 artış göstermişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 1. çeyrek GSYH

15.00 Almanya, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi