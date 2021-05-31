Yerli otomobil TOGG işaret fişeği oldu! Bakan Varank 'Büyük değişim rüzgarları esiyor' diyerek duyurdu





Bakan Varank, Kocaeli Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bulunan Kanca Dövme Çelik firmasını ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dudaroğlu ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam Bakan Varank'a ziyaretinde eşlik ederken şirketin genel müdür yardımcısı Taner Makas da yürüttükleri çalışmalar ve gelecek planları hakkında Varank'a bilgi verdi.



Üretim alanlarını gezerek işçilerle sohbet eden Varank, burada bulunan bir matkap mengenesi boyadı. Kurulum çalışması devam eden El Aletleri Müzesi için toplanan objelerin bulunduğu alanı da inceleyen Varank, bu müzenin Türkiye'nin üretim ve kültür tarihine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Varank, TOSB'un otomotiv yan sanayisine hizmet veren fabrikaların yer aldığı çok nitelikli bir organize sanayi bölgesi olduğunu belirterek, el aletleriyle üretime başlayan ve Türkiye'nin ilk endüstriyel keserini üreten Kanca Dövme Çelik'in köklü bir aile firması olduğunu aktardı.



Firmanın çok kaliteli el aletleri üretimi yapan ve aynı zamanda otomotiv ana sanayisine yüksek teknolojili sıcak ve soğuk dövme çelik ürünler ürettiğinin altını çizen Varank, "Yaklaşık 40 milyon dolar doğrudan ihracatı var, bunun yanında Türkiye'de üretilen otomobillere sağlanan parçalarla da aslında üretiminin çoğunluğunu yurt dışına gönderen, katma değer sağlayan bir firmamız" dedi.