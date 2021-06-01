Almanya'da işsiz sayısı beklentilerin üzerinde azaldı

Mayıs ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle işsiz sayısı 15 bin düştü. Toplam işsiz sayısı 2 milyon 739 bin oldu. Ekonomistler, Nisan ayında 8 bin artan işsiz sayısının Mayıs ayında 9 bin azalacağını tahmin ediyorlardı.

Mayıs ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle işsizlik oranı yüzde 6,0 seviyesinde kaldı. Mevsilsel etkiler dikkate alınmadığında ise Mayıs ayında işsizlik oranı Nisan ayındaki yüzde 6,0'dan 5,9'a geriledi, işsiz sayısı da 2 milyon 771 binden 2 milyon 687 bin seviyesine düştü.

Mayıs ayında işsiz sayısını azalmasında düşen koronavirüs vaka sayıları ile aşılama ile birlikte koronavirüs tedbirlerinin gevşetileceği, kahatma tedbirlerinin kaldırılacağı beklentileri ile işe alımklar yapmaları etktili oldu.