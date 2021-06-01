Avrupa Birliği, dijital cüzdan planını açıklamaya hazırlanıyor

Financial Times gazetesinin haberine göre Avrupa Birliği, üye ülkelerden gelen talepler doğrultusunda birlik genelinde kullanılacak bir dijital cüzdanlar için hazırladığı planları yarın açıklamaya hazırlanıyor.

AB üyeleri AB Komisyonu'ndan vatandaşlarının halka açık ve özel hizmetlere online erişimleri için güvenli yollar bulmalarını talep etmişlerdi.

FT'nin haberine göre AB'nin ortaya koyacağı uygulama (dijital cüzdan) AB genelinde vatandaşların tek bir online ID ile bir dizi özel ve halka açık hizmete güvenli şekilde erişimlerine imkan verecek.

Konuya yakın kaynakların FT'ye verdikleri bilgiye göre, dijital cüzdan ödeme detaylarını ve şifreleri güveli şekilde depolayacak ve 27 üye ülkenin tamamında vatandaşlara yerel hükümet internet sitelerine giriş veya elektrik, şu gibi hizmet faturalarını tekbir ID kullanarak ödeme imkanı verecek.