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Giriş Tarihi: 1.6.2021 09:37 Son Güncelleme: 1.6.2021 09:56

Bankada parası olanlar dikkat! için stopaj desteği uzatıldı

Bankada parası olanlar dikkat! TL mevduat faizi için stopaj desteği uzatıldı

Mevduat faizleri için uygulanan 2 ay daha uzatıldı. Buna göre mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 31 Mayıs tarihi itibariyle son bulması öngörülen stopaj indiriminin Haziran ve Temmuz aylarında da uygulanacağı ifade edildi.

Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla uygulanan TL mevduatları için stopaj desteği uygulamasına ilişkin süre Haziran ve Temmuz ayını kapsamak üzere 2 ay daha uzatıldı.

Mevduat faizi için stopaj indirimi süresi 2 ay uzatıldı

STOPAJ DESTEĞİ 3. KEZ UZATILDI

Eylül 2020'de 3 aylığına getirilen düzenleme Aralık 2020'de 3 ay daha uzatılmıştı. Mart 2021'de ise stopaj indirimlerinin 2 ay daha devam etmesine karar verilmişti. Böylece mevduatlarda stopaj desteği üçüncü kez uzatılmış oldu.

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Bankada parası olanlar dikkat! TL mevduat faizi için stopaj desteği uzatıldı
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