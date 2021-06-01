Haberler APara Haberleri JP Morgan: Türkiye için 2021 yılı büyüme beklentisini yükseltti
Giriş Tarihi: 1.6.2021 16:35 Son Güncelleme: 1.6.2021 16:39

: için 2021 yılı beklentisini yükseltti

JP Morgan: Türkiye için 2021 yılı büyüme beklentisini yükseltti

Uluslararası yatırım kuruluşu , için 2021 yılı  beklentisini artırdı.

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye için 2021 yılı büyüme beklentisini %4,8'den %6,1'e çıkarıldı. 2022 yılı büyüme beklentisi ise %4,1'den %3,4'e indirildi.

Raporda, "Türkiye'de ilk çeyrek büyümesi özel tüketimin ivme kazanması ile yukarı yönde sürpriz yaptı" ifadelerini kullanan kurum, "Daha güçlü büyüme dezenflasyon sürecine ve dış ödemeler dengesine ilişkin riskleri artırırken erken gevşetme adımı risklerini azaltıyor" tespitinde bulundu.

TURİZM PERFORMANSI KİLİT OLACAK

JP Morgan, Türkiye'de büyüme açısından aşılamaların hızının ve turizm performansının kilit önemde olacağını belirtti. Erken bir gevşetme adımının TCMB'nin kredibilitesine zarar verebileceği uyarısında bulundu.

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JP Morgan: Türkiye için 2021 yılı büyüme beklentisini yükseltti
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