Merkez Bankası yatırımcılarla bir araya gelecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 planlı "Yatırımcı Toplantıları" çerçevesinde bu yılın beşinci toplantısını yarın gerçekleştirecek.

TCMB yetkilileri yarın düzenlenecek toplantıda yerli ve yabancı yatırımcılarla videokonferans yöntemiyle biraraya gelecekler. Yatırımcı toplantısının saat 14.00'te başlaması öngörülüyor.

Toplantıda TCMB yetkililerin bir sunum yapması bekleniyor. TCMB'nin programında bu ay sonu için bir toplantı daha öngörülüyor. Bu toplantının yüz yüze yapılması planlanıyor. TCMB Para Politikası Kurulunun bu ayki toplantısı 17 Haziran'da gerçekleştirilecek.