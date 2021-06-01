St. Louis Fed Başkanı James Bullard: Fed'in bazı parasal teşvikleri ekonomiden çekmesi hızlanabilir

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD işgücü piyasasının göründüğünden daha sıkı olduğunu, bu durumun Fed'in bazı parasal teşvikleri ekonomiden çekmesi için takvimi hızlandırabileceğini söyledi.

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Financial Times gazetesine konuşan Bullard, veriler tarım dışı istihdamın pandemi öncesi seviyenin hala 8 milyon altında olduğunu gösterse de başka göstdergelerin normmale çok daha yakın olduklarını savundu. "İşgücü piyasasının oldukça sıkı olarak yorumlanması gereken bir noktaya doğru geliyorum" diye konuşan Bullard, bazı işletmelerin yeterli personel bulamadıklarına rapor ettiklerine de dikkat çekti.

Fed'in işgücü piyasasının sıkılığı konusunda işsizlik, tarım dışı istihdam dışında verilere bakması gerektiğini savunmaya başlayan Bullard, özellikle işizliğin açık işe oranına bakılması gerektiğini vurguladı.

Demecinde, ekonomik görünüm iyileştikte aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programını azaltmayı tartışmaya başlamaya yaklaştığını da belirten Bullard, "Pandemi yeterince kontrol altına alındığında, para politikasının parametrelerini değiştirmeyi konuşmaya başlayabileceğimiz yönünde görüş benim aklımda oluşmaya başladı. Bana o ortala yaklaşıyoruz gibi geliyor" dedi.

Birkaç mevkidaşınının tahvil alımını azaltmayı tartışmaya başlaması konusunda daha kaygını olduklarını bildiğini belirten Bullard, "Haziran toplantısında Başkan'ın ne kadar verdiğini göreceğiz" dedi.

St. Louis Fed Başkanı Bullard, bu yıl FOMC'nin oy verme hakkı olan bir üyesi değil. 2022 yılında oy verebilecek.

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