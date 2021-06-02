Türkiye’de yatırımda en karlı iller sıralandı: Bakın İstanbul kaçıncı sırada!

Ortalama satış değeri Manisa'da 2 bin 740 lira, Eskişehir'de 2 bin 725 lira, Kocaeli'de 2 bin 585 lira, Sakarya'da 2 bin 579 lira, Samsun'da 2 bin 525 lira, Adana'da 2 bin 505 lira, Ordu'da 2 bin 435 lira, Trabzon'da 2 bin 399 lira, Mersin'de 2 bin 398 lira, Ankara'da 2 bin 394 lira, Kahramanmaraş'ta 2 bin 269 lira oldu.