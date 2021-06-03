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Giriş Tarihi: 3.6.2021 12:47

değişikliği yapacak mı? beklentisini açıkladı

Merkez Bankası faiz değişikliği yapacak mı? Capital Economics beklentisini açıkladı

Mayıs ayında enflasyonunun yüzde yıllık 16.59 ile beklentinin altında gerçekleşmesinin ardından 17 Haziran'daki 'nın () kararına ilişkin beklentisini açıkladı. Buna göre Capital Economics, Merkez Bankası'ndan bir faiz değişikliği beklemediğini açıkladı.

Capital Economics, Mayıs ayı enflasyon rakamları beklentilerin altında kalsa da 17 Haziran'daki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplansından bir faiz değişikliği kararı gelmesini beklemediklerini, Türk Lirası'ndaki değer kaybının da bu anlama geldiğini öngördüklerini bildirdi.

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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Türk Lirası'nnın Mayıs ayı başından bu yana yüzde 3,5'den fazla değer kaybetmesinin ardından dün yatırımcılar ile bir araya geldiğini hatırlatan Capital Economics, Başkan Kavcıoğlu'nun erken bir politika gevşemesini konuşmanın anlamsız olduğunu söylediğine dikkat çekti. Capital Economics analisti Jason Tuvey yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz oranlarının indirimmesi çağrısını Ağustos ayına kadar yerine getirmesinin muhtemel olduğunu da savundu.

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Merkez Bankası faiz değişikliği yapacak mı? Capital Economics beklentisini açıkladı
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