Merkez Bankası faiz değişikliği yapacak mı? Capital Economics beklentisini açıkladı

Capital Economics, Mayıs ayı enflasyon rakamları beklentilerin altında kalsa da 17 Haziran'daki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplansından bir faiz değişikliği kararı gelmesini beklemediklerini, Türk Lirası'ndaki değer kaybının da bu anlama geldiğini öngördüklerini bildirdi.

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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Türk Lirası'nnın Mayıs ayı başından bu yana yüzde 3,5'den fazla değer kaybetmesinin ardından dün yatırımcılar ile bir araya geldiğini hatırlatan Capital Economics, Başkan Kavcıoğlu'nun erken bir politika gevşemesini konuşmanın anlamsız olduğunu söylediğine dikkat çekti. Capital Economics analisti Jason Tuvey yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz oranlarının indirimmesi çağrısını Ağustos ayına kadar yerine getirmesinin muhtemel olduğunu da savundu.