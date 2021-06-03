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Giriş Tarihi: 3.6.2021 16:57

faizleri artırmaya hazırlanıyor

AA
Rusya Merkez Bankası faizleri artırmaya hazırlanıyor

Başkan Yardımcısı Kseniya Yudayeva, bankanın bir sonraki toplantısında faizi 0,25 veya 0,5 baz puan artırmayı planladıklarını söyledi.

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Kseniya Yudayeva, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) yaptığı konuşmada, Rusya Merkez Bankası'nın bir sonraki para politikası toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bankanın 11 Haziran'da düzenlenecek toplantısında faiz indirimini değerlendirmediklerini anlatan Yudayeva, "Faiz indirimi planlamıyoruz. Masada faizi 0,25 veya 0,5 baz puan artırma seçenekleri olacak." dedi.

Karar sürecinde tüm etmenleri dikkatli bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Yudayeva, "Enflasyonist eğilimlerin geçici ve kalıcı faktörlere nasıl ayrıldığı ve tüm bunların enflasyonist beklentiler üzerinde ne gibi etkileri olduğuna çok dikkatli bakmak gerekiyor." diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası, 26 Nisan'da aldığı kararla faiz oranını yüzde 4,5'ten 5'e yükseltmişti.

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Rusya Merkez Bankası faizleri artırmaya hazırlanıyor
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