AB Komisyonu ile İngiltere, Facebook'a soruşturma açtılar

AB Komisyonu ve İngiltere'nin Rekabet ve Piyasalar Otoritesi, Facebook'a sonruşturma açtılar. AB Komisyonu ve İngiltere, Facebook'un reklam verenler tarafından kendisine sağlanan verileri bu kuruluşlar ile rekabet etmek için kullanıp kullanmadığını soruşturacaklar.

AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, "Bu verilerin Facebook'a özelikle online sınıflanmış reklamlar sektöründe Facebook'a bir avantaş sağlayıp sağlamadığını inceleyeceğiz. Bugünün dijital ekonomisinde, veriler rekabeti bozacak şekilde kullanılmamalı" dedi.

AB Komisyonu ve İngiltere soruşturmalarını koordine edecekler.