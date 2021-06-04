Haberler APara Haberleri AB Komisyonu ile İngiltere, Facebook'a soruşturma açtılar
Giriş Tarihi: 4.6.2021 13:32

Komisyonu ile , 'a soruşturma açtılar

AB Komisyonu ile İngiltere, Facebook'a soruşturma açtılar

Komisyonu ve 'nin Rekabet ve Piyasalar Otoritesi, 'a sonruşturma açtılar.

AB Komisyonu ve İngiltere'nin Rekabet ve Piyasalar Otoritesi, Facebook'a sonruşturma açtılar. AB Komisyonu ve İngiltere, Facebook'un reklam verenler tarafından kendisine sağlanan verileri bu kuruluşlar ile rekabet etmek için kullanıp kullanmadığını soruşturacaklar.

AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, "Bu verilerin Facebook'a özelikle online sınıflanmış reklamlar sektöründe Facebook'a bir avantaş sağlayıp sağlamadığını inceleyeceğiz. Bugünün dijital ekonomisinde, veriler rekabeti bozacak şekilde kullanılmamalı" dedi.

AB Komisyonu ve İngiltere soruşturmalarını koordine edecekler.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AB Komisyonu ile İngiltere, Facebook'a soruşturma açtılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA