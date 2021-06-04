ABD'de tarım dışı istihdam artışı bu ay da beklentilerin altında kaldı

ABD'de tarım dışı istihdamda büyüme Nisan ayının ardından Mayıs ayında da beklentilerin altında kaldı. Mayıs ayında tarım dışı istihdam 559 bin arttı.

Beklenti 650 bin artış olacağı yönündeydi. Nisan ayı istihdam artışı 266 binden 278 bin revize edilirken, Mart ayı verisi de 770 binden 7858 bine yükseltildi. Ancak işsizlik oranı yüzde 5,9 olan beklentinin de altına inerek 5,8 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 6,1 olmuştu. Mayıs ayında özel sektör istihdamı 600 bin olan beklentinin altında 492 bin artış gösterirken, imalat sektöründe istihdam 3 bin, özel hizmet sağlayıcılar sektöründe 489 bin arttı.

İnşaat sektöründe 20 bin azalırken, perakende sektöründe de 5 bin düştü. ABD'de Mayıs ayında saatlik ortalyama kazançlar özel sektörde yüzde 0,5 arttı.

Nisan ayında yüzde 0,7 olan artışın Mayıs ayında yüzde 0,2 olması bekleniyordu.