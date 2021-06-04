Goldman Sachs: İran anlaşması petrol fiyatını yükseltebilir

Goldman'ın enerji araştırmaları birimi başkanı Damien Courvalin, İran ile ABD arasında varılacak bir nükleer anlaşmanın her ne kadar piyasaya yeni arz girişi anlamına gelse de fiyatta yükselişe neden olabileceğini savundu.

Courvalin, "Herkesin düşündüğünün aksine anlaşma petrol fiyatını yükseltebilir. Zira Nisan ayında OPEC+ petrol arzını kademeli olarak artıracağını açıklamış ancak petrol fiyatları yükselmişti. Bunun nedeni de belirsizliğin ortadan kalkmasıydı" ifadelerini kullandı.

Analist, aynı durumun nükleer anlaşma halinde de geçerli olabileceğini kaydetti. "Anlaşma belirsizliği ortadan kaldırarak fiyatı destekleyebilir. Gelecek birkaç hafta içinde anlaşma olması halinde bunun olumlu fiyatlama getireceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

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