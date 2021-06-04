Petrol fiyatları 2 yılın zirvesine yaklaştı

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, OPEC+'nın arz kısıntısı anlaşmasına yüksek bağlılık göstermesinin ve Covid-19'a karşı aşılamanın hızlanmasını akaryakıt talebini güçlendireceği beklentilerinin etkisiyle 2 yılın zirvesine yaklaştı.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 35 cent artışla 71,66 dolar seviyesinden, NYMEX'de Batı Teksas petrolü 36 cent yükselişle 69,17 dolar/varilden işlem görüyor.

Petrol fiyatı dün 71,99 dolar/varil ile Mayıs 2019'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmıştı. Piyasalarda bugün gözler ABD'de saat 15.30'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde.

Analistler, petrol fiyatının 70 dolar/varil üzerinde yeni bir taban oluşturmakta olduğuna işaret ediyorlar ve yaz aylarında ekonomilerin yeniden açılmaları ile birlikte küresel ekonominin canlanmasının yılın ikinci yarısında daha güçlü bir altın talebini beraberinde getireceğinin fiyatlandığını vurguluyorlar.

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