Türkiye'nin yeni doğal gaz keşfi 135 milyar metreküp

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nın açılışına katıldı. Açılışta konuşan Başkan Erdoğan merakla beklenen müjdeyi de açıkladı.

"KARADENİZ'DEKİ TOPLAM GAZ KEŞFİMİZ 540 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI"

Başkan Erdoğan keşfi şu sözlerle duyurdu: "Fatih Sondaj Gemimiz, Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı."

Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı

"TÜRKİYE'NİN 10 YILLIK İHTİYACINI KARŞILAYACAK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Limanı Açılış Töreni'nde duyurduğu 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fatih Sondaj Gemisi'nin aynı bölgede 1 yıl içerisinde 3. büyük keşfini yaptığını belirten Bakan Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen toplam 540 milyar metreküp doğal gazın Türkiye'nin 10 yıllık ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.