Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester: Fiyatlar yüksek ama Fed sabırlı olmalı

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD piyasalarında bazı fiyatlamaların temellere göre yüksek göründüğünü ancak bu durumun Fed politikaları ile alakası olmadığını söyledi.



İstihdam konusunda daha fazla ilerleme görmek isetdiğini de kaydeden Başkan, "Fed mevcut noktada para politikası ve varlık alımlarının azaltılması konusunda bilinçi şekilde sabırlı olmalı" ifadelerini kullandı.



Mester, ABD'de okulların kapalı olması nedeniyle bazı vatandaşların işe dönmekten imtina ettiğini düşündüklerini bu nedenle okulların açılması sonrasında işe dönüşlerin hızlanmasını beklediklerini aktardı.