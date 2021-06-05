Moody's, Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir değerlendirme yayımlamadı

Moody's'den yapılan açıklamada, Türkiye için güncelleme yapılmadığı belirtildi. Moody's'in değerlendirme için tarih vermesi, bir güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Moody's belirtilen tarihleri pas geçebiliyor veya bir değişiklik olması durumunda belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "Negatif" görünüm ile "B2" olarak değerlendiriyor. Foreks tarafından düzenlenen ankete katılan tüm ekonomistler Moody's'in not ve görünümde bir değişiklik yapmayacağı konusunda hemfikir olmuşlardı.

Moody's'in takviminde bir sonraki Türkiye değerlendirme tarihi 4 Aralık olarak görülüyor.