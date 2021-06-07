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Giriş Tarihi: 7.6.2021 09:21 Son Güncelleme: 7.6.2021 09:28

Hazine Bakanı : Enflasyon ve faizin normalleşmesini istiyoruz

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Enflasyon ve faizin normalleşmesini istiyoruz
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Hazine Bakanı , "Enflasyon ve faizin daha normal bir ortama geri gitmelerini istiyoruz. Eğer harcama planı buna biraz olsun yardım edecek ise kötü bir şey değil, iyi bir şeydir" dedi.

Hazine Bakanı , Başkan 'in 4 trilyon dolarlık harcama planının enflasyonda yükselişe katkı yapsa ve daha yüksek faiz oranlarına yol açsa bile ABD için iyi olacağını savundu.

Yellen, "Harcama planı hafif şekilde daha yüksek faiz ortamına neden olsa bile, gerek toplumun, gerekse 'in bakış açıları açısından bir artı olacak" diye konuştu. "10 yıldır çok düşük enflasyon ile mücadele ediyoruz ve faiz oranları çok düşükler" diye konuşan Yellen, "Enflasyon ve faizin daha normal bir ortama geri gitmelerini istiyoruz. Eğer harcama planı buna biraz olsun yardım edecek ise kötü bir şey değil, iyi bir şeydir" dedi.

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Enflasyon ve faizin normalleşmesini istiyoruz
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