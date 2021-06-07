Altın fiyatları ve dolar için sinyal olacak: Kritik ay ‘Haziran’

GRAM ALTIN TARİHİ ZİRVESİNE YAKIN SEYRETTİ

Gram altın fiyatları, dolar/TL ve ons yönünden esen rüzgârla 2 Haziran'da 538 lirayı görerek, tarihi zirvesine yakın seyretti. Gram, 6 Kasım 2020 tarihinde 540 lira ile tarihi zirvesini görmüş ardından, Merkez Bankası'nın sıkı parasal duruşunun etkisiyle Şubat 2021'de 394 ile dip yapmıştı.

Yurt içinde gram altın fiyatları, hem ons hem de dolar kurundaki hareketten etkilenerek hareket ediyor. Fed'in olası sıkılaştırma mesajı ons altını baskılasa bile, bu durum küresel düzeyde doları güçlendireceğinden, gram altın için aşağı yönlü baskıyı hafifletecektir. Bununla beraber orta ve uzun vadede uzmanlar gram altın fiyatları için yükseliş trendinin korunacağı yönünde açıklamalar yapıyor.