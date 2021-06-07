Bitcoin için harekete geçtiler: Kripto paralar için bir ilk!

Bu doğrultuda Çin'in Twitter'ı olarak Weibo'da kripto para piyasası bağlantılı bazı hesapların askıya alındığı bildirildi. Analistler Çin'in yakın zamanda illegal kripto para faalileyetlerini yasal olarak suç tanımlamayı hayata geçirmesinin beklendiğini de ifade ediyorlar.

Weibo'da hesapların askıya alınmasına gerekçe olarak da yasa ve kurallara aykırı paylaşımlar gösterildi.