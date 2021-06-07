Haberler APara Haberleri BoE: Stabil coin ödemeleri bankalarla aynı regülasyona tabi olmalı
Giriş Tarihi: 7.6.2021 14:01 Son Güncelleme: 7.6.2021 14:01

: ödemeleri bankalarla aynı regülasyona tabi olmalı

BoE: Stabil coin ödemeleri bankalarla aynı regülasyona tabi olmalı

() ödeme zincirinin de geleneksel ödeme zincirleri ile aynı kurallara tabi olması gerektiğini belirtti.

Başkanı Andrew Bailey, henüz bir merkez bankası parası çıkarıp çıkarmama konusunda karar vermediklerini belirtirken, merkez bankası dijital parası teklifinin bir çok sorunu beraberinde getirdiğini de kaydetti.

BoE değerlendirmesinde gelecekte genel kullanıma girmesi halinde stabil coinlerin mudilerin parasını geri ödeme imkanı sunacak bir tasfiye sistemine sahip olmasının gerektiği de savunuldu.

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BoE: Stabil coin ödemeleri bankalarla aynı regülasyona tabi olmalı
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