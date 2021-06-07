BoE: Stabil coin ödemeleri bankalarla aynı regülasyona tabi olmalı

BoE Başkanı Andrew Bailey, henüz bir merkez bankası parası çıkarıp çıkarmama konusunda karar vermediklerini belirtirken, merkez bankası dijital parası teklifinin bir çok sorunu beraberinde getirdiğini de kaydetti.

BoE değerlendirmesinde gelecekte genel kullanıma girmesi halinde stabil coinlerin mudilerin parasını geri ödeme imkanı sunacak bir tasfiye sistemine sahip olmasının gerektiği de savunuldu.

Bitcoin altın için tehdit mi? Şant Manukyan kripto para ve alt coinler için uyardı: Birçoğu silinip gidecek!