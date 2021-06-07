Dünyanın en zenginlerinden Jeff Bezos uzaya gideceği tarihi açıkladı

JEFF BEZOS'UN SERVETİ 186 MİLYAR DOLAR

Jeff Bezos'un kardeşi Mark Bezos da videoda yolculuğu "çok önemli bir fırsat" diye tanımladı. Forbes dergisine göre, dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos'un serveti 186,2 milyar dolar.

Bezos'un açıklamasının ardından, Blue Origin'in uzay aracı New Shepard'daki yer için yapılan açık artırmadaki fiyat 2,8 milyon dolara çıktı. Açık artırma 12 Haziran'da tamamlanacak.